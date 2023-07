Dove giocherà Kylian Mbappé nella prossima stagione

L'offerta è di quelle clamorose, pressoché irrinunciabili: l'Al Hilal, ambizioso club arabo, ha messo sul piatto la cifra monstre di 300 milioni di euro per acquistare dal Paris Saint-Germain il cartellino di Kylian Mbappé. Una proposta definita "competitiva" dai parigini, che stanno quindi valutando la cessione della loro stella, ormai in rotta con il club tanto da venir esclusa dalla tournée asiatica. E ad essere ricoperto d'oro sarebbe anche il giocatore, ambito non soltanto dai sauditi, ma anche da mezza Europa.

Sì, perché su Mbappé, a Parigi dal 2017 dopo l'esperienza al Monaco, hanno messo gli occhi diverse big del Vecchio Continente. A partire dal Real Madrid, per il quale il fuoriclasse francese, già laureatosi campione del mondo con la propria Nazionale ai Mondiali 2018, è un vero e proprio pallino. Ed i madrileni, visti i rapporti tesi tra il giocatore ed il Psg, sono pronti a presentare un'offerta già nei prossimi giorni. Ma attenzione, perché i blancos potrebbero fare i conti con l'inaspettata (e feroce) concorrenza del Barcellona. I blaugrana, tuttavia, devono fare i conti con le difficoltà legate al fair play finanziario: per questo, per abbassare il costo del cartellino di Mbappé, potrebbero inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche gradite ai parigini.

Sullo sfondo, poi, ci sarebbe l'interesse di tre club della Premier League: Chelsea, Manchester United e Tottenham, che tuttavia, almeno per il momento, non potrebbero vantare sul giocatore lo stesso appeal offerto da Real Madrid e Barcellona. I blancos, in particolare, sarebbero la meta preferita di Mbappé, che da tempo flirta proprio con i madrilen e che vorrebbe andare in scadenza con il Psg per lasciare la Francia a parametro zero nel giugno 2024. Ma l'incredibile offerta dell'Al Hilal, emblematica del folle mercato arabo che sta animando l'estate 2023, potrebbe rimescolare clamorosamente le carte.