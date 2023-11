Lazio, verso il derby: in dubbio due titolari usciti malconci dal match di Champions

Vittoria doveva essere, per tenere elevate le chance di qualificazione nel Girone E di Champions League, e vittoria è stata. Di misura, con il guizzo di capitan Immobile, ma pagata a caro prezzo, visto che la sfida contro il Feyenoord ha portato in dote tre punti in classifica ma anche alcune problematiche di carattere fisico che rischiano di “snellire” l’elenco dei disponibili in vista dell’attesissimo derby capitolino di domenica pomeriggio.

I primi timori hanno preso forma nel corso del primo tempo della sfida contro gli olandesi: Mattia Zaccagni è alle prese con un ripiegamento difensivo ed il ginocchio effettua un torsione poco naturale. L’esterno offensivo biancoceleste stringe i denti, ma dopo un’ora di gioco arrivano cambio, ghiaccio in panchina applicato sulla parte dolorante ed andatura claudicante al termine del match. Sospiro di sollievo al momento di apprendere, dopo gli esami diagnostici, che i legamenti (anteriore e collaterali) non hanno subito danni, come riportato dalla nota ufficiale del club (“gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro a seguito del trauma riportato”). Ma la preoccupazione per un forfait resta, al punto da prendere in esame la candidatura di Pedro per una maglia da titolare contro la Roma.

Anche per Luis Alberto sono ore di attesa: il “Mago” è restato in campo fino all triplice fischio, ma intorno al minuto 85 ha dovuto ricevere cure mediche in campo – Sarri aveva già effettuato tutti i cambi – per un forte affaticamento al flessore. Sarà necessario comprendere quanto il fastidio di carattere muscolare sarà invalidante per lo spagnolo, che ha figurato nell’undici di partenza di tutte e quindici le partite stagionali disputate dalla Lazio (indossando anche occasionalmente la fascia di capitano). In casa biancoceleste si dosano ottimismo e prudenza circa il suo impiego contro la Roma, con Kamada in rampa di lancio per un’eventuale sostituzione.

Per ciò che concerne il reparto difensivo, arrivano buone notizie, in quanto Casale si è ormai messo alle spalle la lesione di primo grado all’adduttore che lo aveva obbligato a fermarsi, sebbene per il match contro i giallorossi la coppia centrale formata da Patric e Romagnoli vada verso la conferma dal 1’. Le prossime ore saranno invece decisive per il reintegro in gruppo di Marusic: il laterale montenegrino è stato escluso dalla lista dei convocati del match contro il Feyenoord per il persistere del problema alla caviglia destra, accusato dopo un contrasto con Orsolini nel confronto di campionato contro il Bologna. Possibile che nell’undici anti-Roma, per una maglia da titolare saranno quindi contemplati Lazzari ed Hysaj con Pellegrini come alternativa.