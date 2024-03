La maglia dell'Italia per i prossimi Europei

Euro 2024 si avvicina e l'Italia, campione in carica, prepara l'evento del riscatto. Il Mondiale visto ancora una volta dal divano deve dare agli azzurri la carica per volare in Germania e giocarsi le proprie carte e magari arrivare di nuovo in fondo. Rispetto all'ultimo trionfo continentale è cambiato tutto, in panchina non c'è più Mancini, ma Spalletti che dopo lo scudetto vinto a Napoli vuole continuare la sua striscia vincente.

La nuova maglia dell'Italia per gli Europei

A marzo l'Italia tornerà in campo per sfidare il 21 il Venezuela e il 14 l'Ecuador in amichevole, un doppio test in vista dell'esordio in Germania del 15 giugno contro l'Albania, prima gara del girone in cui sono presenti anche Spagna e Croazia.

Oggi lo sponsor tecnico ha svelato la maglia con cui gli azzurri scenderanno in campo nei prossimi impegni e poi anche al'Europeo. La prima maglia si presenta con il classico azzurro con strisce tricolori lungo spalle e lo stemma sulla parte sinistra del petto. Quella da trasferta è maggiormente tricolore con il bianco a farla da padrone e in aggiunta il rosso e il verde sempre nelle strisce laterali. Entrambi i kit sono completati dalla scritta sul collo "l'Italia chiamò".