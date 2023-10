Il Mondiale 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco. Le partite inaugurali in Sudamerica

Si svolgeranno in Argentina, Uruguay e Paraguay le partite inaugurali del Mondiale 2030. Ad annunciarlo, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo, è stato direttamente Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, la confederazione sudamericana: "Abbiamo creduto in grande. La Coppa del Mondo del centeraio 2030 inizierà dove tutto è cominciato. Uruguay, Argentina e Paraguay ospiteranno le partite inaugurali del Mondiale". Le altre sfide del torneo, come ufficializzato dalla Fifa, saranno invece ospitate da Marocco, Spagna e Marocco, con uno di questi tre Paesi che sarà sede anche della cerimonia d'apertura.

Tra le candidature non andate a buon fine, oltre a quelle di Regno Unito e Irlanda, che dopo essersi inizialmente proposte hanno virato su Euro 2028, ci sono quelle di Egitto, Grecia ed Arabia Saudita. I sauditi, verosimilmente, punteranno adesso con forza all'edizione 2034, quando, come da regolamento, saranno trascorse due edizioni dall'ultima disputata in Asia (Qatar 2022), con il Paese arabo che cercherà così di portare a termine il progetto per ospitare il maggior evento calcistico del pianeta.