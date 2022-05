Nuova Champions League dal 2024: il format

La Champions League cambia format. Il Comitato Esecutivo della Uefa ha infatti dato il via libera a quello che sarà il nuovo vestito della competizione, che, a partire dal 2024, vedrà ai nastri di partenza non più 32 squadre, ma 36. Ogni formazione, inoltre, giocherà almeno otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta, fino adesso le gare minime erano sei) in quello che sarà mini-campionato con classifica unica. Al termine di questa fase le prime otto si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al 24esimo posto si sfideranno in uno spareggio per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Champions League, a chi verranno assegnati i quattro posti in più

Rispetto ad ora, quindi, saranno quattro i posti in più previsti nel nuovo format, di cui uno andrà al club al terzo posto nel campionato della federazione che occupa il quinto posto nella classifica delle federazioni nazionali Uefa, uno andrà ad un campione nazionale estendendo così da quattro a cinque il numero di club che si qualificheranno attraverso il cosiddetto "percorso dei campioni" e gli ultimi due verranno invece assegnati alle federazioni con i migliori risultati raggiunti nelle coppe nella stagione precedente (numero totale di punti ottenuti dai club nelle competizioni europee diviso per il numero di squadre partecipanti).

Saltata, quindi, l'ipotesi che voleva premiati i club con il miglior ranking storico rimasti fuori dalla competizione, così come non è stata accolta l'idea di far disputare almeno dieci partite ad ogni squadra. Scelte che vogliono dare un'impronta maggiormente meritocratica al torneo, prendendo le distanze dal format "elitario" previsto invece dalla Super League.