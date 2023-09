Si scontra con l'attaccante e rischia di soffocare, giovane portiere salvato dal collega della squadra avversaria

Interminabili momenti di paura al campo San Marco di Pescara, durante l'amichevole di calcio tra le squadre Under 19 di Folgore Delfino Curi Pescara e Sambuceto. Nel corso della partita, il portiere del Sambuceto, Federico Maiano, uscendo su un pallone al limite dell'area di rigore, si è scontrato con la spalla di un avversario ed è stato colpito violentemente alla mandibola. Un impatto assolutamente involontario e fortuito, quello con l'attaccante della formazione pescarese.

Il portiere, classe 2005, è caduto a terra a peso morto, privo di sensi. Subito i giovani calciatori in campo hanno capito la gravità della situazione. Attimi di panico che sembravano non finire mai. Maiano non riusciva a respirare, la lingua era reclinata e insanguinata. Per sua fortuna, a bordo campo assisteva alla partita anche la prima squadra della Folgore Delfino Curi, che poco dopo avrebbe dovuto allenarsi sullo stesso campo. Il capitano Tomasch Calore, anche lui portiere, si è lanciato in campo e cn coraggio e determinazione è riuscito ad aprire la bocca del ragazzo e tirare fuori la lingua, permettendogli di riprendere a respirare. Salvandogli la vita. Fondamentale anche l'intervento dei sanitari di un'ambulanza presente al campo (chiamata dalla società ospitante), che hanno monitorato il giovane calciatore privo di sensi per diversi minuti. Solo dopo l'arrivo dei mezzi del 118 la situazione si è normalizzata.

Maiano è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad una tac, che ha dato esito negativo. Ieri sera, dopo due giorni di ricovero, le dimissioni e un sospiro di sollievo per tutti i protagonisti della sfortunata vicenda. "Sono stati attimi terribili - racconta Sandro Spinozzi, allenatore dell'Under 19 della Folgore Delfino Curi Pescara - e il nostro capitano Calore è stato davvero un campione: ha salvato la vita ad un collega. Senza il suo intervento non so cosa sarebbe potuto accadere. E dobbiamo ringraziare anche la nostra società per l'eccellente organizzazione, anche per una partita amichevole giovanile. Essere sempre pronti e attrezzati, con la presenza di sanitari e mezzi di soccorso a bordo campo, è fondamentale per la tutela dei ragazzi".