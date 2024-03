Atalanta-Fiorentina, la possibile data del recupero

La Fiorentina e tutto il calcio italiano tengono il fiato sospeso, sono ore d'ansia per le condizioni di Joe Barone, direttore generale viola, che è ricoverato in terapia intensiva a Milano a causa di un grave malore che lo ha colpito questo pomeriggio a poche ore dall'inizio del match tra i toscani e l'Atalanta in programma alle 18. La gara è stata rinviata dopo la richiesta della società di Firenze con l'allenatore Italiano e i giocatori che hanno raggiunto il San Raffaele dove è ricoverato Barone.

Recupero Atalanta-Fiorentina, quando il recupero?

Difficile sarà trovare una data per il recupero della gara, le due formazioni sono infatti entrambe ancora impegnate su tre fronti, in Europa, in Coppa Italia e in campionato. Da qui a maggio giocheranno praticamente ogni tre giorni, ad aprile, oltre alle gare del weekend di Serie A, la Dea sarà impegnata infrasettimanalmente con i viola in Coppa Italia, sia il 3 che il 24 aprile, e i due giovedì successivi con il Liverpool in Europa League, stesso discorso per i toscani che sono ancora in piena corsa in Conference League dove sfideranno il Plzen.

A maggio sicuramente una delle due squadre sarà in finale di Coppa Italia il 15 contro una tra Lazio e Juventus, mentre in Europa se dovessero passare il turno scenderebbero in campo il 2 e il 9 maggio, difficile per l'Atalanta, meno per la Fiorentina. A questo punto prima della fine del campionato che sarà il 26 maggio, l'unica data disponibile sarebbe il 22 maggio a meno che l'Atalanta non raggiunga la finale di Europa League che si disputerà proprio quel giorno, mentre l'ultimo atto della Conference sarà il 29. Se quindi non sarà il 22 maggio, la partita potrebbe slittare a dopo la fine della Serie A.