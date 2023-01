Roma-Fiorentina: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Roma e Fiorentina ripartono in campionato dopo il successo di misura negli ottavi di finale di Coppa Italia, in un singolare confronto incrociato con le squadre genovesi che sono stati così estromesse dalla competizione. Per gli amanti delle scommesse, quello tra la formazione giallorossa e la squadra viola è l’incontro che è terminato più volte in parità nella storia della Serie A: ben 60 i segni “X”, al pari del derby capitolino. L’ultimo incrocio, datato 9 maggio, è stato vinto dai toscani che hanno interrotto una striscia negativa di risultati nei confronti diretti, visto che la Roma aveva centrato cinque vittorie e due pareggi nelle sette sfide precedenti. All’Olimpico, il trend è favorevole ai padroni di casa: prendendo in esame le ultime dieci gare, otto vittorie ed un pari con ben 25 reti realizzate. La sfida riveste particolare interesse in chiave classifica: la squadra di José Mourinho – arrivata a quota 4 risultati utili consecutivi – resta in piena bagarre per un posto in zona Champions, mentre quella di Italiano sta lentamente risalendo la graduatoria a caccia di una posizione...europea che, però, al momento è distante sei lunghezze.

Roma-Fiorentina, le scelte di Mourinho

Pellegrini fa tirare un sospiro di sollievo all’allenatore portoghese: gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, ma è probabile che il capitano osservi un turno di riposo per evitare rischi, dopo aver abbandonato il campo nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa. In avanti dovrebbero pertanto trovare posto Zaniolo e Dybala a supportare Abraham vertice offensivo, mentre nel cuore della mediana è previsto il rientro di Cristante accanto a Matic, al momento favorito su Tahirovic e Camara. Sui binari laterali Celik e Zalewski, in vantaggio su El Shaarawy e Spinazzola: meno dubbi in difesa, dove lo squalificato Ibanez lascerà il posto a Kumbulla il quale completerà con Smalling e Mancini il terzetto davanti a Rui Patricio.

Roma-Fiorentina, le scelte di Italiano

Si allunga ulteriormente la lista degli indisponibili per la trasferta dell’Olimpico. A Sottil e Cabral (obbligato ad un mese abbondante di stop per una lesione al bicipite femorale) si sono infatti aggiunti Martinez Quarta, uscito dal campo per infortunio nella sfida di Coppa con la Samp, Saponara alle prese con un problema alla caviglia e Mandragora che ha accusato noie di carattere muscolare. Difficile pensare a recuperi “flash”, per cui in difesa spazio a Igor e Milenkovic al centro col rientro di Biraghi a sinistra e Venuti ad insidiare Dodô come sterno basso a destra. Da verificare le condizioni di Amrabat, comunque favorito per affiancare Duncan nella diga mediana. Più opzioni sulla trequarti, con Jovic punta supportato sulla tre quarti da Bonaventura (o Barak) e sugli esterni da Ikoné e Kouame, il quale però potrebbe anche essere impiegato al centro del versante offensivo con il rientro di Nico Gonzalez dal 1’. Dubbi anche tra i pali: decisivo l’ultimo test per capire se i punti applicati dopo la ferita riportata al ginocchio nel match contro il Sassuolo limiteranno nei movimenti Terracciano. In caso di forfait, ancora spazio a Gollini.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Amrabat, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Kouame. All. Italiano

Roma-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Fiorentina sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.