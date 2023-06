Le date della Serie A 2023-2024

Il campionato è quasi finito, stasera si giocheranno le ultime gare con ancora da sciogliere il nodo salvezza tra Verona e Spezia e le posizioni che valgono Europa e Conference League, lotta che vede impegnate Atalanta, Roma e Juventus. Per il resto verdetti già tutti decisi, lo Scudetto è meritatamente del Napoli che lo ha vinto con ampio anticipo, Milan, Lazio e Inter giocheranno la prossima Champions League mentre Cremonese e Sampdoria ripartiranno dalla Serie B.

Tutte le date del prossimo campionato di calcio

Lo sguardo del calcio italiano si può così già rivolgere al futuro e alla prossima stagione con la massima serie che accoglierà Genoa, Frosinone e una tra Bari e Cagliari che giocheranno la finale play off di Serie B. La prossima Serie A partirà con la prima giornata il 20 agosto e si concluderà domenica 26 maggio 2024, abbastanza presto rispetto per esempio a questa stagione per via dell'Europeo che si disputerà in Germania.

Tre saranno le soste per le Nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre e il 19 novembre, una per mese in cui il campionato quindi vivrà settimane a singhiozzo prima della seconda parte di stagione. Breve sarà la sosta invernale con l'ultimo turno del 2023 che si giocherà il 30 dicembre, senza le quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana, la prima con il nuovo formato con semifinali e finali. La ripartenza è prevista sabato 6 gennaio 2024 mentre la chiusura del prossimo campionato di Serie A sarà, come detto, domenica 26 maggio 2024.