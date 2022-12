Serie A, chi ha fatto più gol nel 2022: la classifica marcatori dell'anno solare

Il 2022 sta ormai giungendo al termine e, come da tradizione, è tempo di statistiche. Statistiche che, ovviamente, riguardano anche il campionato di serie A, in realtà già fermo dallo scorso 13 novembre per la disputa dei Mondiali in Qatar. Tra queste, particolare curiosità è suscitata da quella relativa ai bomber, ovvero dai giocatori che, nell'arco degli ultimi dodici mesi, hanno segnato più reti.

Al primo posto di qusta speciale classifica c'è Ciro Immobile, centravanti della Lazio che nel 2022 ha segnato 20 reti in 27 presenze, con una media di un gol ogni 113 minuti. Alle spalle del biancoceleste troviamo il napoletano Victor Osimhen, autore di 18 reti in 27 presenze, con una media, così come Immobile, di un gol ogni 113 minuti. Terzo gradino del podio per l'interista Lautaro Martinez con le sue 17 reti in 33 presenze (media di un gol ogni 143' minuti), con la top 5 chiusa poi da Marko Arnautovic del Bologna (16 gol in 29 presenze, media di un gol ogni 150 minuti) e Dusan Vlahovic della Juventus (14 gol in 27 presenze, media di un gol ogni 149 minuti).

Serie A, la classifica marcatori del 2022