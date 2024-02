Serie B, Ascoli - Cremonese: ultime, formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Ascoli e Cremonese aprono la 25a giornata di Serie B. I marchigiani cercano punti salvezza, i grigiorossi di Stroppa invece marciano spediti verso la promozione diretta. Cremonese unica squadra imbattuta del 2024 insieme con la Reggiana. Ascoli senza l’ex di turno Valzania, squalificato, ma Castori può contare sui gol di Mendes. Fuori Gagliolo e Nestorovski, oltre a Tavcar, Kraja e Bogdan. Viviano difende i pali bianconeri, Vaisanen favorito su Bellusci per comporre la difesa a tre con Botteghin e Mantovani. Centrocampo a quattro con Falzerano e Celia sulle corsie esterne, Di Tacchio al centro con Masini. Mendes può stringere i denti (o cedere il posto dall'inizio a Rodriguez) e fare coppia con Streng, supportati dal vivace D’Uffizi.

Cremonese che ritrova Antov e Ravanelli. Torna anche Jungdal. Abrego, Castagnetti e Falletti a centrocampo, Sernicola e Zanimacchia i quinti, attacco con Vazquez accanto al bomber Coda.

Ascoli - Cremonese: le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Di Tacchio, Masini, Celia; D’Uffizi; Mendes, Streng. All. Castori.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

Ascoli - Cremonese: dove vederla in diretta

Ascoli-Cremonese, anticipo della 25ma giornata di Serie B, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 252, e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.