Serie B, Bari - Lecco: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Nel piccolo Rigamonti Ceppi, il Bari è ospite del Lecco in uno dei match che chiude la 15a giornata di Serie B. Biancorossi decimi e momentaneamente fuori dalla zona play-off: l'obiettivo della truppa di Pasquale Marino è avvicinarsi all'ottavo posto, occupato dal Palermo con 24 punti. Occhio alla matricola di Bonazzoli, che ha raggiunto quota 13 punti ed è motivato a tirarsi fuori dalla zona play-out.

I lombardi hanno già fatto vittime tra le big: Parma e Palermo cadute per mano del nuovo allenatore lombardo. Il tecnico dei biancorossi, in cinque partite dal suo arrivo, ha ottenuto tre pareggi, una vittoria e una sconfitta per un totale di 7 punti conquistati.

Bonazzoli non avrà a disposizione lo squalificato Sersanti e gli infortunati Guglielmotti, Melgrati e Tenkorang. Secondo le indiscrezioni della vigilia i blucelesti scenderanno in campo con Saracco tra i pali, Celjak e l'ex Marrone al centro della difesa con Lepore e Caporale terzini. In mediana dovrebbero agire Ionita, Degli Innocenti e Galli, mentre in attacco Crociata e Buso dovrebbero essere i prescelti per appoggiare Novakovich.

Marino ritrova tra i convocati Faggi e Morachioli, mentre deve ancora fare a meno dei lungodegenti Ménez e Maiello. Il tecnico dei biancorossi potrebbe accantonare il 3-4-1-2 delle ultime uscite, ritornando al 4-3-3: se così fosse, davanti a Brenno, potrebbe essere schierata la linea a quattro formata da Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. In attacco, spazio a Nasti punta centrale con Sibilli e uno tra Aramu e Achik più larghi.

Lecco-Bari: probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Saracco; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Galli; Crociata, Novakovich, Buso. All. Bonazzoli.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maita, Acampora; Aramu, Nasti, Sibilli. All. Marino.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Lecco-Bari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lecco-Bari, posticipo della 15a giornata di Serie B isi gioca oggi - domenica 3 dicembre - al Rigamonti-Ceppi alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW.