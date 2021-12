Serie B, questo è un Monza da promozione diretta

Non perde da oltre due mesi. E' quinto in classifica, ma ha ridotto le distanze sulle prime due della classe e adesso vede davvero da vicino la "zona A". Il Monza è la squadra del momento in serie B e adesso fa davvero paura a tutti. La squadra della famiglia Berlusconi e di Adriano Galliani, partita dalla C nel 2019, comincia a mettere in pratica quello che, due anni fa, sembrava solo un sogno, una boutade del Cavaliere: portare il cliub brianzolo in serie A.

Il lavoro svolto sul mercato dal ds Filippo Antonelli negli ultimi anni comincia a ripagare. Lo stile e le idee di un lord del calcio come Giovanni Stroppa, uno degli ultimi interpreti del grande stile Milan degli anni 90' e primi 2000 (che da allenatore ha già vinto una B alla guida del Crotone), l'esplosione di giocatori di talento superiore alla media della categoria, come Josè Machin. Tutti gli ingredienti cominciano a miscelarsi alla perfezione in un cocktail esplosivo.

Dopo il ko di Lecce dello scorso 2 ottobre, la squadra biancorossa ha iniziato una marcia inarrestabile di nove partite: 5 vittorie e 4 pareggi, totale di 19 punti. Nella classifica di queste ultime nove giornate, il Monza sarebbe primo in classifica.

A Brescia, nell'ultimo turno, l'apoteosi: la prima vittoria esterna in questa serie B ottenuta niente meno che al Rigamonti di Brescia contro la (ex) capolista. Sono cinque gare di fila senza perdere in trasferta (non accadeva da marzo) per Stroppa.

I singoli? Uno meglio dell'altro. Terzo gol in campionato per il vichingo Christian Gytkjær, secondo consecutivo: l’attaccante danese sta definitivamente esplodendo in Italia. Terzo gol anche per José Machín in questo campionato, proprio a Brescia contro la squadra che lo ha lanciato dopo le giovanili nella Roma: è già ora la seconda migliore stagione per lui dal punto di vista realizzativo (la prima i sette gol con il Pescara nel 2019/20).

A dicembre, Covid permettendo (Gabriel Paletta e Dany Mota Carvalho sono risultati positivi: gli altri membri del gruppo squadra, negativi al tampone, sono in regime di isolamento fiduciario con possibilità di mobilità casa-lavoro come da protocollo sanitario), la squadra di Stroppa ha ancora tre gare casalinghe da affrontare: Frosinone alla prossima giornata, poi Perugia (in mezzo la trasferta a Benevento) e la prima di ritorno contro la Reggina. Una grande occasione per chiudere il 2021 lanciati verso il grande sogno chiamato serie A.