Serie B, play-off, Bari - Sudtirol: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata (gol di Rover al 92'), il Sudtirol cerca l'impresa a Bari per volare in finale e sognare ancora la serie A. Ai pugliesi servirà invece una vittoria per ribaltare il risultato e guadagnare l'accesso alla finale. La sfida tra due delle squadre salite in B un anno fa continua. Allo stadio di Bari ci sarà il pienone e un grandissimo entusiasmo. Ma la partita è scivolosa e complicata, perché la squadra di Bisoli è difficile da piegare. "Dobbiamo riuscire a fare un gol più di loro - ha spiegato Mignani alla vigilia - e preparare le gare in due o tre giorni non è semplicissimo, noi sappiamo quello che loro fanno e come loro proveranno a difendere. Dovremo essere bravi a sfruttare tutto ciò che possono concederci e fare un gol più di loro, stando attenti a non concedere campo o ripartenze". Due risultati su tre a disposizione per la squadra di Bisoli invece, che sogna il doppio salto dopo la storica promozione in Serie B dell'anno scorso: "Moralmente la squadra sta molto bene. Abbiamo giocato una buona gara d’andata, con grande dispendio di energie fisiche e mentali. Dobbiamo recuperare le nostre forze per poter continuare a sognare".

Mignani non avrà a disposizione Frattali, squalificato, mentre tornano in lista Ceter e Pucino, assenti all’andata. Proprio Pucino potrebbe trovare subito spazio nell’undici titolare dei biancorossi, riprendendosi la corsia destra dopo aver smaltito l’infortunio. La linea difensiva davanti a Caprile sarà completata da Di Cesare, Vicari, con Ricci che potrebbe prendere il posto di Mazzotta a sinistra. A centrocampo non dovrebbero esserci variazioni con Maiello affiancato da Maita e Benedetti. Sulla trequarti, invece, possibile il rientro di Folorunsho, in panchina per tutta la partita a Bolzano per via dei problemi alle ginocchia che ne stanno limitando l’impiego. Per l’attacco la coppia prescelta per iniziare la partita dovrebbe essere quella formata da Cheddira ed Esposito.

Bari-Sudtirol: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Antenucci; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani. A disposizione: Sarri, Matino, Zuzek, Pucino, Ricci, Benali, Bellomo, Molina, Folorunsho, Mallamo, Botta, Morachioli, Scheidler, Ceter.

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot; Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino, Celli; Larrivery; Odogwu. Allenatore: Bisoli. A disposizione: Minelli, Marano, De Col, Pompetti, Eklu, Giorgini, Siega, Lunetta, Carretta, Casiraghi, Mazzocchi, Cisse.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

Serie B, play-off, Bari - Sudtirol: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Bari - Sudtirol, gara valida per l'andata della semifinale dei play-off di Serie B, in programma oggi, venerdì 2 giugno, alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio e Sky Sport (251), SkyGo e Now.