Dove vedere Slavia Praga-Milan in tv e streaming: le probabili formazioni

A caccia del pass per i quarti di finale. Il Milan, reduce dalla vittoria in campionato per 1-0 contro l'Empoli, farà visita giovedì 14 marzo allo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di Europa League (fischio d'inizio alle 18.45). Una sfida alla quale i rossoneri si presenteranno forti del successo per 4-2 conquistato la scorsa settimana a San Siro, in cui la formazione di Stefano Pioli, tuttavia, ha rischiato qualcosa di troppo contro un avversario costretto a giocare quasi l'intera gara in inferiorità numerica.

Slavia Praga-Milan, le scelte di Trpisovsky

Trpisovsky, per la partita di ritorno contro il Milan, dovrà fare a meno di Diouf, espulso nel corso del match di andata. Modulo di partenza sarà il 4-2-3-1, con Doudera, Provod e Zmrzly chiamati a supportare l'unica punta Chytil. In mezzo al campo Masopust al fianco di Dorley, mentre la linea difensiva sarà formata da Vicek, Holes, Zima e Boril. Tra i pali Stanek.

Slavia Praga-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, si affiderà al consueto 4-2-3-1. Nel terzetto alle spalle di Giroud, preferito a Jovic, tornerà Leao insieme a Pulisic e Loftus-Cheek dopo la squalifica in campionato. A centrocampo possibile chance per Adli (in ballottaggio con Bennacer) al fianco di Reijnders, mentre in difesa Kjaer dovrebbe essere preferito a Thiaw per comporre la coppia centrale con Tomori. A destra Calabria è favorito su Florenzi, a sinistra Theo Hernandez.

Slavia Praga-Milan, le probabili formazioni

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Slavia Praga-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Slavia Praga-Milan, in programma giovedì 14 marzo alle 18.45 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app