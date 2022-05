Spezia-Napoli: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultima fatica per Spezia e Napoli, domani al Picco arriva una sfida che non ha nulla da dire in classifica e che probabilmente servirà a dare spazio a chi ha giocato meno in stagione. Le Aquile hanno centrato un’altra straordinaria salvezza, mentre gli azzurri sono già sicuri del terzo posto e quindi del ritorno in Champions League.

Spezia-Napoli: le scelte di Thiago Motta

I liguri dovranno fare a meno dello squalificato Gyasi e degli infortunati Leo Sena, Colley e Bastoni. Tre sono i dubbi di Thiago Motta che conferma il 4-2-3-1 con Manaj favorito su Strelec come riferimento offensivo. Alle sue spalle agiranno Antiste, Verde e Kovalenko mentre in mediana giocheranno Sala e Maggiore. Molto da decidere ancora in difesa, Ferrer, che ha appena rinnovato il contratto, è favorito su Amian mentre al centro più Nikolau di Bertola al momento.

Spezia-Napoli: le scelte di Spalletti

Nella conferenza stampa pre gara Spalletti ha dato molte informazioni importanti sulla formazione. La prima grande novità è che Insigne non giocherà titolare, al suo posto si scalda Elmas con Politano dall’altra parte visto che Lozano è infortunato al pari di Ounas. IN attacco giocherà Petagna mentre il trequartista sarà Zielinski, o almeno così ha detto il tecnico che ha poi aggiunto altri due titolari sicuri: Ghoulam, che sarà anche capitano, e Zanoli, fresco di convocazione in nazionale. Resta quindi da capire chi giocherà in mediana, probabile che alla fine vengano schierati Lobotka e Fabian Ruiz.

Spezia-Napoli: le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Sala; Verde, Kovalenko, Antiste; Manaj.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna

Spezia-Napoli in diretta tv e streaming

La partita del Picco sarà trasmessa in esclusiva su DAZN in diretta streaming sulla App oppure sul sito ufficiale della piattaforma. Ovviamente bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, la telecronaca sarà a cura di Alberto Santi e di Manuel Pasqual, ez esterno sinistro tra le altre della Fiorentina.