Supercoppa 2024: data e orario diretta tv delle partite di Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio

Ora c'è anche l'ufficialità: la Supercoppa Italiana si assegnerà il 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita. Una inedita final four con due semifinali: Napoli-Fiorentina, in programma il 18 gennaio, e Inter-Lazio che si giocherà il 19. Tutte le partite cominceranno alle 20 italiane (le 22 locali). Se, al termine dei 90 minuti regolamentari delle partite, il risultato sarà in parità, si va direttamente ai calci di rigore.

Supercoppa italiana 2024

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A, vincitrice campionato italiano–finalista Coppa Italia: Napoli–Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” Riad.

Semifinale B, vincitrice Coppa Italia–seconda campionato italiano: Inter–Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad.

Finale: vincitrice Semifinale A–vincitrice Semifinale B 22 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad.

Dove vederla in tv

Le partite in diretta tv saranno trasmesse su Canale 5. Si disputeranno nello stadio che ospita i match dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il King Saud University Stadium. Le semifinali Napoli-Fiorentina (telecronista Riccardo Trevisani, commento tecnico Massimo Paganin), Inter-Lazio (Trevisani-Paganin) e la finalissima (Callegari-Paganin) saranno in diretta dalle 20 in punto.