Supercoppa italiana femminile: domani le semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo

Juventus, Milan, Roma e Sassuolo pronte a tornare in campo per inaugurare il nuovo anno del calcio femminile e dare il via alla Final Four che assegnerà la Supercoppa italiana. La competizione, con il suo nuovo format a quattro squadre, confermato dopo il successo dell’ultima edizione, si aprirà domani, mercoledì 5 gennaio, e sarà trasmessa in diretta su TimVision e La7: alle 14.30 al Francioni di Latina andrà in scena il match tra giallorosse e rossonere, alle 17.30 allo Stirpe di Frosinone è invece in programma la partita tra le bianconere, detentrici del titolo, e le emiliane. Le vincenti si aggiudicheranno il pass per la finalissima che si disputerà sabato 8 gennaio, alle 14.30, sempre a Frosinone.

Due semifinali di altissimo livello, che vedranno fronteggiarsi le formazioni che al momento occupano le prime quattro posizioni della Serie A. Ad alzare il sipario su questo prestigioso appuntamento saranno le protagoniste della finale di Coppa Italia disputata lo scorso 30 maggio, che passeranno poi il testimone alle due squadre che nell’anno solare in campionato hanno raccolto più punti, segnato di più e incassato meno reti.

In occasione di entrambe le gare fuori dagli impianti di gioco saranno allestiti dei desk dove le persone potranno ricevere informazioni sulle vaccinazioni pediatriche, mentre a Frosinone prima della finale è stato organizzato un hub dove chiunque avrà la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Prima del calcio d'inizio verrà invece osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Salvatore Gervasi, medico sociale della Roma venuto a mancare lo scorso 27 dicembre a causa di un malore improvviso.

Parlano i tecnici

La Roma si presenta a questa sfida dopo aver chiuso il 2021 con una striscia di sette successi consecutivi, un record per il club capitolino, già proiettato verso il prossimo traguardo. “La Supercoppa è una competizione alla quale teniamo molto - ha dichiarato il tecnico Alessandro Spugna - le due squadre sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, è per questo che non bisogna pensare al passato e al fatto di aver vinto un trofeo contro il Milan pochi mesi fa, ma dobbiamo continuare a lavorare vivendo nel presente. Abbiamo deciso di ritrovarci dopo le vacanze con qualche giorno di anticipo per preparare questo impegno nel migliore dei modi”. Il Milan, nonostante abbia perso le ultime due partite di campionato, pronto a ripartire per lanciare l’assalto al primo titolo della loro storia. “Le sfide con la Roma hanno sempre fatto vedere il bel calcio, sono stati incontri di alto livello, pieni di emozioni - il pensiero di Maurizio Ganz - siamo ansiosi di scendere in campo per dimostrare il valore del gruppo e delle mie guerriere. Sono certo che daranno il massimo e anche di più perché in palio c’è qualcosa di molto importante”. Gli schemi offensivi della squadra ruoteranno attorno a Valentina Giacinti, la calciatrice che nel 2021 ha segnato più gol in Serie A, mentre a guidare la difesa ci sarà Laura Giuliani, che con le sue compagne di reparto proverà a blindare la porta milanista per la nona volta in questa stagione.

La Juventus, vincitrice di due titoli, è quarta nell’albo d’oro dietro a Torres, Brescia e AGSM Verona e il Sassuolo. Le bianconere si sono aggiudicate otto dei nove precedenti disputati contro le emiliane, e l’unico ko - datato marzo 2019 - ha dato il via allo straordinario cammino caratterizzato dal record delle 51 gare senza sconfitte in Serie A. Dopo i successi ottenuti nel 2021, la prossima missione della Juve è di aggiudicarsi la terza Supercoppa consecutiva. “Partecipiamo a tutte le competizioni per cercare di portare a casa il risultato, dunque il nostro obiettivo è quello di tornare a casa con il trofeo – ha spiegato l’allenatore Joe Montemurro - alle ragazze chiedo sempre questo, di dare il massimo perché la voglia di vincere fa parte di questa società”.

Sulla strada che separa le campionesse d’Italia dalla terza finale di fila ci saranno le neroverdi, che grazie ai risultati ottenuti nelle ultime stagioni hanno proiettato il club nell’ élite del calcio italiano. “Le ragazze in questi anni hanno fatto un percorso di crescita importante e tutti insieme ci meritiamo questa grande opportunità - ha esordito così il tecnico Gianpiero Piovani - abbiamo grande voglia di fare bene, ma siamo anche consapevoli che davanti a noi abbiamo una corazzata che ad oggi sembra un rullo compressore. Dal canto nostro non abbiamo niente da perdere e giocheremo per provare a vincere con tutte le nostre forze”.