Udinese - Sassuolo 3-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Udinese

Festa Udinese: torna la vittoria dopo otto turni di digiuno. Gotti prima di esultare per il 3-2 sul Sassuolo deve però resistere alle emozioni della giostra vista alla Dacia Arena: avanti con Delofeu (sinistro vincente dopo 8' su cross di Becao), i bianconeri si fanno scavalcare dagli emiliani, che sfruttano un erroraccio di Silvestri (Berardi spietato) per pareggiare e poi il classico inserimento di uno straripante Frattesi per il ribaltone alla mezzora.

Il pari prima dell'intervallo con Molina che calcia dalla distanza e propizia l'autorete di Frattesi per il 2-2. Nella ripresa Beto trova subito il tris che vale la vittoria. Sul gol-partita è decisivo Pereyra: scatto sul filo del fuorigioco e assist per Beto, bravo ad appoggiare la palla in rete con freddezza. Deulofeu vicinissimo al poker nel finale.

Prima del triplice fischio espulso Makengo per l'Udinese, che però porta a casa l'obiettivo: tre punti e balzo a centro classifica, proprio a pari punti (14) con il Sassuolo (e il Torino).

Il tabellino

Marcatori: 8′ p.t. Deulofeu, 15′ p.t. Berardi, 28′ p.t. Frattesi (S), 38′ p.t. Molina (U); 6′ s.t. Beto (U).



Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Samir (36′ Udogie); Arslan (16′ Makengo), Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto (42′ s.t. Success). A disp. Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Success, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All. Gotti.



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (41′ s.t. Harroui), (26′ s.t. MatheusHenrique), Traore (26′ s.t. Scamacca); Berardi, Defrel, Raspadori. A disp. Pegolo, Satalino, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos. All. Dionisi.



Arbitro: Dionisi.



Note: ammoniti: Arslan, Beto, Makengo (U); Ferrari, Muldur, Consigli (S). Espulsi: Makengo (U) al 90′.

Udinese - Sassuolo 3-2: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Udinese - Sassuolo 3-2 giocata domenica 7 novembre sono disponibili su Sky Sport