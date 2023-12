F1, Sprint Race 2024: quando sono in calendario e quali sono

La F1 ha comunicato che, anche nella prossima stagione, come nel 2023 saranno 6 le gare con il formato Sprint: Shanghai, Miami, Zeltweg, Austin, San Paolo e Losail. Il formato debutterà in Cina, nella quinta gara del calendario e ci sarà anche nell'ultima gara, in Qatar, domenica 1 dicembre.

Come sempre nelle Sprint Race si percorreranno circa 100 km e vanno a punti i primi 8 piloti. Il vincitore riceve 8 punti, il secondo 7, il terzo 6 punti, fino all'ottavo che ne conquista solo uno. Le qualifiche per la Sprint Race (Sprint Shootout) continueranno a svolgersi il sabato mattina.

Nella Sprint Race non ci sono limitazioni per il carburante, non c'è nessuno show o inno prima della partenza e nessuna cerimonia del podio. Al vincitore viene consegnato un trofeo nel parco chiuso.

F1 2024, il calendario delle Sprint Race

2 marzo - Bahrain

9 marzo - Arabia Saudita

24 marzo - Australia

7 aprile - Giappone

21 aprile - Cina - Sprint Race

5 maggio - Miami - Sprint Race

19 maggio - Emilia Romagna

26 maggio - Monaco

9 giugno - Canada

23 giugno - Spagna

30 giugno - Austria - Sprint Race

7 luglio - Gran Bretagna

21 luglio - Ungheria

28 luglio - Belgio

25 agosto - Olanda

1 settembre - Italia

15 settembre - Azerbaigian

22 settembre - Singapore

20 ottobre - Usa - Sprint Race

27 ottobre - Messico

3 novembre - Brasile - Sprint Race

23 novembre - Las Vegas

1 dicembre - Qatar - Sprint Race