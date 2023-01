F1/IL CALENDARIO

F1, il calendario 2023: 23 gare, le date degli appuntamenti da non perdere

Il Gp di Cina non sarà sostituito. La stagione inizierà il 5 marzo in Bahrain, a Sakhir. Due gli appuntamenti in Italia, su 23 gare: il 21 maggio a Imola e il 3 settembre a Monza