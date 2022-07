Super Carlos Sainz, sotto la pioggia di Silverstone la prima pole in carriera: Verstappen 2°, 3°Leclerc

Carlos Sainz scatterà in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota spagnolo della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo e ha conquistato la sua prima pole position in carriera, dopo 150 Gp, sotto la pioggia a Silverstone. Domani partirà davanti a tutti. "Grazie al pubblico perchè ha fatto il tifo per me. Questo è stato un bel giro, ma ho faticato tanto con le pozzanghere sulle intermedia. Era molto facile rovinare la macchina, ho messo insieme un giro che non mi sembrava così speciale ma ho fatto la pole position. Il passo c'è e credo che dovremmo avere una buona posizione per tenere questo primo posto. Max (Verstappen, ndr) e Charles mi metteranno pressione, ma io darò, il meglio".

F1, Gp Gran Bretagna: le qualifiche

Al fianco di Carlos Sainz, in prima fila, ci sarà proprio il leader del campionato e campione del mondo in carica, Max Verstappen. In seconda fila, dalla terza posizione, partirà Charles Leclerc (Ferrari), affiancato dall'altra Red Bull, quella di Sergio Perez. In terza fila i padroni di casa, Lewis Hamilton, quinto con la Mercedes, davanti al connazionale Lando Norris (McLaren). Ottavo posto per l'altro britannico George Russell (Mercedes).

La sessione di qualifica sotto la pioggia ha regalato grande incertezza e spettacolo. Domani dovrebbe tornare il sole a Silvertone. Vedremo chi vincerà lo storico appuntamento in terra inglese.

F1, Gp Gran Bretagna Silverstone: la griglia di partenza

Prima Fila

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

Seconda Fila

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull)

Terza Fila

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

Quarta Fila

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. George Russell (Mercedes)

Quinta Fila

9. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10. Nicholas Latifi (Williams)

Sesta Fila

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Settima Fila

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

Ottava Fila

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

Nona Fila

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Sebastian Vettel (Aston Martin)

Decima Fila

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)