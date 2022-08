F1 Spa oggi in tv: dove vedere il Gp del Belgio in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Ritorna la F1 dopo le 3 settimane di vacanza per la pausa estiva. Domenica 28 agosto si corre il Gran Premio del Belgio, la quattordicesima prova del Mondiale 2022, la prima di tre importantissime gare consecutive a cui seguiranno il Gp d’Olanda, domenica 4 settembre e il Gran Premio d’Italia, domenica 11 settembre. In testa al campionato c’è il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) che ha 80 punti di vantaggio su Charles Leclerc (Ferrari).

Il Cavallino, dopo le critiche per le sbagliate decisioni strategiche, è chiamato a una grande reazione. La gara sul tracciato di Spa-Francorshamps, uno degli appuntamenti più amati del calendario, inizia però in salita per Leclerc che sarà chiamato a una rimonta visto che la Ferrari ha deciso di montare una nuova power unit e partirà dal fondo dello schieramento. La Red Bull ha preso la stessa decisione con Verstappen che monterà un nuovo motore.

Cambieranno la power-unit anche altri piloti: Norris (McLaren), Ocon (Alpine), Bottas (Alfa Romeo) e Mick Schumacher (Haas).

F1 oggi in tv Gp Belgio: gli orari in tv e la diretta

Il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorshamps offrirà numerose occasioni di sorpasso con i suoi rettilinei molto lunghi e le mitiche curve come Eau Rouge e Les Combes. L’evento sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e in differita su Tv8.

Sabato 27 agosto: qualifiche Gp del Belgio

diretta Sky: ore 16

differita Tv8: 18:30

Domenica 28 agosto: Gran Premio del Belgio