Quanto guadagnerà Lewis Hamilton alla Ferrari

Tutto fatto, tutto vero. Sembrava un'impresa irrealizzabile, una voce di mercato come tante e invece è diventata realtà: Lewis Hamilton correrà per la Ferrari la prossima stagione al posto di Carlos Sainz. "The Hammer", il 7 volte campione del mondo, ha firmato un contratto pluriennale, proprio come il suo futuro compagno di squadra Charles Leclerc qualche giorno fa.

Hamilton alla Ferrari dopo un lungo corteggiamento

Erano anni che la Ferrari lo corteggiava, Sergio Marchionne era un suo fan e per ben tre volte, in periodi diversi, c'erano stati abboccamenti, mai concretizzati, l'ultimo con John Elkann. Hamilton ha sempre ammesso il suo amore per la Ferrari, ma la firma di un contratto biennale con Mercedes a Monza lo scorso settembre sembrava aver messo la parola fine a una storia mai nata. E invece a sorpresa Hamilton ha esercitato una clausola di risoluzione anticipata del suo contratto e ha scelto la Ferrari.

"Orgoglioso di quanto abbiamo raggiunto insieme, la Mercedes fa parte della mia vita. 11 anni insieme", il commento di Lewis sui social. "Hamilton farà sempre parte della nostra storia, accettiamo la sua decisione di cercare una nuova sfida", ha scritto il team principal di Mercedes, Toto Wolff. Il progetto della Ferrari con l'inglese è a lungo termine anche se il fuoriclasse avrà 40 anni quando approderà al Cavallino. La rivalità con Leclerc si preannuncia epocale, Hamilton non corre mai per qualcosa di meno della vittoria e conquistare l'ottavo mondiale, superando il record che detiene con Michael Schumacher, sarà il suo grande obiettivo per un finale di carriera indimenticabile.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari? A differenza di altri sport, in Formula 1 non si comunicano ufficialmente le cifre esatte dei contratti dei piloti e a volte nemmeno la durata di essi. La scorsa settimana la Ferrari ha rinnovato il contratto di Charles Leclerc, che è a Maranello dal 2019 e dovrebbe restarci almeno fino al 2027. Per il monegasco si è ipotizzato un accordo da una trentina di milioni a stagione. Facile immaginare che il pilota inglese si metterà in tasca una cifra almeno uguale, se non di più. I dati sull'ingaggio sono segreti, le indiscrezioni in queste ore impazzano, e c'è chi ipotizza che il contratto sia molto, molto più ricco: una cinquantina di milioni a stagione.

Hamilton-Ferrari in ogni caso non è un matrimonio in cui abbiano pesato i soldi. In carriera (lunghissima, la prima stagione in F1 è quella del 2007) Lewis ne ha guadagnati almeno 500, probabilmente di più, senza contare sponsorizzazioni di ogni tipo. "Il denaro non c’entra: Lewis è ricchissimo, era già strapagato dov’era. In Ferrari guadagnerà un po’ di più ma non tantissimo. È un uomo da cinquanta milioni di euro a stagione, più bonus e sponsor. Ma a spingerlo verso l’Italia è stata la forza della suggestione", commenta oggi un mostro sacro del giornalismo sportivo come Leo Turrini.

La Mercedes non era disposta a offrire a Hamilton più di un contratto di due anni fino alla fine del 2025. La Ferrari ha guardato più lontano. Secondo il Telegraph Hamilton in Ferrari guadagnerà circa 60 milioni di euro a stagione, più o meno come Max Verstappen. Il nativo di Stevenage in carriera ha guadagnato talmente tanto da prendersi un titolo importante, quello di sportivo britannico più ricco di sempre. Ad assegnarglielo nel 2020 fu il Times. E dal 2020 in avanti si è messo "in tasca" altre centinaia di milioni.