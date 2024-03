Max Verstappen vince il Gran Premio d'Arabia Saudita, seconda doppietta Red Bull: Leclerc 3°, Bearman super 7°

Max Verstappen domina il Gran Premio d'Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale di F1 2024. L'olandese, tre volte campione del mondo, conquista la 56esima vittoria e il 100esimo podio in carriera. Secondo posto per Sergio Perez (Red Bull), che completa la doppietta.

Terzo posto e primo podio stagionale per Charles Leclerc (Ferrari) che all'ultimo giro centra il giro veloce, segno di una crescita della Rossa che finalmente non ha più il problema di degrado gomme che accusava nella passata stagione.

Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren), quinto Fernando Alonso (Aston Martin), sesto George Russell (Mercedes). Settima posizione per Oliver Bearman, il pilota del giorno e non solo. Il talento inglese, 18anni e 10 mesi, dopo essersi trovato a sostituire all'improvviso Carlos Sainz, dopo il pilota spagnolo si è dovuto operare per appendicite, è partito 11esimo e si è migliorato in gara, tagliando il traguardo in settima piazza, ricevendo gli applausi di tutto il team Ferrari, tra cui quelli del presidente John Elkann e i complimenti di tutti i colleghi a fine gara.

Bearman, che con la prestazione di oggi, sabato 9 marzo, diventa il più giovane pilota ad andare a punti della storia del Cavallino, è sudato al termine del Gran Premio per il grande impegno anche dal punto di vista fisico, oltre che emotivo. Avrà per sempre, però, la soddisfazione immensa per essere riuscito, alla sua prima gara di F1, così giovane, a riusciure a tenersi dietro due connazionali del calibro di Lando Norris (McLaren), ottavo e Lewis Hamilton (Mercedes), nono. Niko Hulkenberg (Haas), decimo, completa la zona punti.

La F1, dopo 2 settimane di gare consecutive, in Bahrain e in Arabia Saudita, tornerà domenica 24 marzo, a Melbourne. Verstappen cercherà la terza vittoria, la Red Bull la terza doppietta. La Ferrari riuscirà a salire i gradini del podio fino alla vittoria? Carlos Sainz farà di tutto per essere in Australia al volante della Rossa. Intanto a Maranello sanno di avere un grande pilota per il futuro. Oliver Bearman ha solo 18 anni: il futuro è suo.

F1, Gp Arabia Saudita: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Charles Leclerc (Ferrari), giro veloce

4) Oscar Piastri (McLaren)

5) Fernando Alonso (Aston Martin)

6) George Russell (Mercedes)

7) Oliver Bearman (Ferrari)

8) Lando Norris (McLaren)

9) Lewis Hamilton (Mercedes)

10) Nico Hulkenberg (Haas)

11) Kevin Magnussen (Haas)

12) Alexander Albon (Williams)

13) Esteban Ocon (Alpine)

14) Yuki Tsunoda (RB)

15) Logan Sargeant (Williams)

16) Daniel Ricciardo (RB)

17) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)