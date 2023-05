Dramma Anisimova, la tennista americana lascia il tennis a soli 21 anni: "Per la mia salute mentale"

Amanda Anisimova si ritira dal tennis a soli 21 anni per preservare la sua salute mentale. Oggi, sabato 6 maggio, è arrivato l'annuncio della tennista, numero 46 del ranking Wta, che è considerata una delle promesse a livello mondiale, avendo esordito nel circuito a soli 16 anni. Nel 2019 aveva vinto il suo primo titolo a Bogotà e a 17 anni era stata semifinalista al Roland Garros.

"Ehi ragazzi. Ho pensato di fare un post spiegando cosa sta succedendo e i miei piani per il futuro. Sono stata alle prese con la mia salute mentale e con il burnout dall'estate del 2022. È diventato insopportabile essere ai tornei di tennis. A questo punto la mia priorità è il mio benessere mentale e prendermi una pausa per un po' di tempo. Ho lavorato duramente per superarlo. Mi mancherà essere là fuori e apprezzo tutto il continuo sostegno", ha scritto per comunicare la sua decisione.