Djokovic batte Kyrgios in finale: è il suo 7° Wimbledon

Missione compiuta per Novak Djokovic. Il campione serbo oggi, domenica 10 luglio, battendo per 3-1 Nick Kyrgios conquista il settimo Wimbledon in carriera, uno in meno di Roger Federer e si porta a un solo titolo major da Nadal.

Wimbledon 2022: Djokovic trionfa

Djokovic, dopo aver perso il primo set per 4-6, ha mostrato la sua superiorità su Kyrgios, frenato ancora una volta dal suo carattere impulsivo e irascibile, vincendo per 4-6 6-3 6-4 7-6.

"Nick tornerai in finale, qui e altrove. Hai dimostrato di essere tra i migliori al mondo. Ti rispetto tanto, hai un talento incredibile. Tutto sembra andare nella giusta direzione. Non avrei mai pensato di dire queste cose carine su di te, abbiamo una 'bromance'. Ha perso per farsi offrire la cena. E' l'inizio di una grande amicizia. Ho perso le parole per dire cosa significa per me Wimbledon, sarà sempre il mio torneo preferito. Ho iniziato a giocare a tennis grazie a Sampras che vince Wimbledon. Ho sempre sognato di giocarci, ogni volta ha un significato più importante", ha detto Djokovic al termine della finale.