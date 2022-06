Wimbledon 2022, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Tutto è pronto per l’edizione 2022 di Wimbledon. Oggi, lunedì 27 giugno, sui prati in erba dell'All England Club comincia il terzo Slam dell'anno. Anche quest’anno viene rispettata la tradizione e il torneo viene disputato sei settimane prima del primo lunedì di agosto. Al via la 135esima edizione dell'unico torneo del Grande Slam che si disputa su erba.

Wimbledon 2022: il montepremi

L'edizione 2022 di Wimbledon su decisione dell’Atp e della Wta non assegnerà punti nelle classifiche con la motivazione di “non creare discriminazioni a causa della forzata assenza di atleti russi e bielorussi”, che non si sono potuti iscrivere per la decisione degli organizzatori del torneo e del governo inglese per “non contribuire alla propaganda russa” vista la guerra in Ucraina.

Wimbledon quest’anno sarà soltanto un’esibizione, ma avrà un prize money che sarà il più alto di sempre: gli organizzatori mettono sul piatto 40 milioni e 350 mila sterline di cui 2 milioni per il vincitore e la vincitrice.

L'accesso al primo turno vale 50.000 sterline, il secondo turno 78.000 sterline, il terzo turno 120.000 sterline, gli ottavi di finale valgono 190.000 sterline, i quarti di finale 310.000 sterline, le semifinali 310.000 sterline e al finalista spetterà un premio consolazione di 1 milione e 50 mila sterline.

Wimbledon 2022: i favoriti

All'edizione 2022 parteciperanno i più grandi tennisti e le più grandi tenniste del mondo, anche se ci sarà qualche illustre assente. A causa del conflitto in Ucraina mancherà il numero 1 al mondo, Daniil Medvedev e non ci sarà nemmeno il numero due, Alexander Zverev, per l'infortunio in finale al Roland Garros. Mancherà anche Roger Fededer il giocatore che in carriera ha più vittorie a Wimbledon dove vanta 8 successi.

Tra i grandi favoriti ci sono il vincitore dello scorso anno, Novak Djokovic, il finalista dell’edizione 2021, Matteo Berrettini, reduce dalle due vittorie sull’erba di Stoccarda e del Queen’s dopo il rientro dall’infortunio e il vincitore dei primi due Slam della stagione Rafael Nadal.

Tra coloro che sono pronti a sorprendere ci sono, secondo i bookmaker, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Alissime e Hubert Hurkacz.

Wimbledon 2022: gli italiani

Matteo Berrettini, dopo la finale dello scorso anno e le grandi doti sull’erba riconfermate con i successi a Stoccarda e al Queen’s, si presenta a Wimbledon 2022 come uno dei principali favoriti.

Il nostro numero 1 guida le speranze dei tennisti azzurri di ben figurare sui sacri prati dell’All England Club. In questa edizione ci saranno anche Jannik Sinner, che deve ritrovare la condizione dopo l’infortunio al Roland Garros, Lorenzo Sonego, apparso in buona forma a Stoccarda e Eastbourne, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

Tra le donne: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto.

Wimbledon 2022: calendario, date, orari

lunedì 27 giugno: primo turno singolo (maschile e femminile) dalle 12 alle 22

martedì 28 giugno: primo turno singolo (maschile e femminile) dalle 12 alle 22

mercoledì 29 giugno: secondo turno singolo (maschile e femminile), primo turno doppio (maschile e femminile) dalle 12 alle 22

giovedì 30 giugno secondo turno singolo (maschile e femminile) primo turno doppio (maschile e femminile) dalle 12 alle 22

venerdì 1 luglio terzo turno singolo (maschile e femminile), secondo turno doppio (maschile e femminile), primo turno doppio misto dalle 12 alle 22

Sabato 2 luglio terzo turno singolo (maschile e femminile), secondo turno doppio (maschile e femminile), primo turno doppio misto dalle 12 alle 22

domenica 3 luglio quarto turno singolo (maschile e femminile), ottavi di finale doppio (maschile e femminile), ottavi di finale doppio misto dalle 12 alle 22

lunedì 4 luglio quarto turno singolo (maschile e femminile) ottavi di finale doppio (maschile e femminile), quarti di finale doppio misto dalle 12 alle 22

martedì 5 luglio quarti di finale singolo (maschile e femminile), quarti di finale doppio (maschile e femminile), semifinale doppio misto dalle 12 alle 22

mercoledì 6 luglio, quarti di finale singolo (maschile e femminile), quarti di finale doppio (maschile e femminile) dalle 12 alle 22

giovedì 7 luglio, semifinale singolo (femminile), semifinale doppio (maschile), finale doppio misto dalle 12 alle 22

Venerdì 8 luglio semifinale (maschile), semifinale doppio (femminile) dalle 14 alle 22

Sabato 9 luglio finale singolo (femminile), finale doppio (maschile) dalle 15 in poi

domenica 10 luglio finale singolo (maschile), finale doppio (femminile) dalle 15 in poi

Dove vedere Wimbledon 2022 in diretta tv

Wimbledon 2022, il terzo Slam della stagione, sarà trasmesso in diretta TV e streaming in esclusiva da Sky su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport.

Si potrà seguirle l’evento in diretta streaming su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio disponibile per tutti i clienti Sky, invece NOW è la piattaforma streaming che consente di avere accesso all’intera programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili