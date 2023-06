Roland Garros 2023: delusione Sinner, eliminato da Altmaier

Due match point, al quarto set, non finalizzati e un'altra eliminazione che dovrà essere riscattata. Jannik Sinner, dopo l'eliminazione agli Internazionali d'Italia da Cerundolo, dovrà riscattare un'altra delusione, la sconfitta al secondo turno dello Slam parigino, al quinto set, contro Daniel Altmaier, numero 79 al mondo.

Una partita combattuta, dove Sinner non è stato in grado di far valere la differenza in termini di classifica. Nel primo set, Jannik aveva vinto soltanto al tie-break (7-0), ma nel secondo Altmaier ha dimostrato di esserci, ancora tie-break, questa volta però a vincere è il tedesco.

Il dominio di Sinner nel terzo set fa sperare, ma nel quarto gioco la lotta torna a farsi dura con Sinner che sciupa due match-point per poi perdere al tie-break. L'azzurro nel quinto va sotto 5-3, ma si tiene vivo fino al 5-5. Nel turno di servizio va sotto 0-40, ma poi annulla 4 match point prima di arrendersi.

"Se mi devo portare a casa una lezione da questo torneo è che quando scendo in campo devo essere sempre felice, perché vedo che così funziono meglio", ha detto Sinner in conferenza stampa. "Ci sono ancora tante occasioni. Non sono certo due tornei andati male che possono rovinare una stagione", ha detto, archiviando così anche il gesto di stizza avuto al termine del match, quando per la prima volta ha sbattuto la racchetta a terra.