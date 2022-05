Sinner-Fognini oggi, Atp Roma: dove vederla in diretta in tv

Tutto è pronto al Foro Italico dove oggi, mercoledì 11 maggio, ci sarà l'atteso derby tra Jannik Sinner e Fabio Fognini. Una sfida inedita tra il giovane campione altoatesino, numero 10 del tabellone, che nel turno precedente ha battuto lo spagnolo Pedro Martinez e l?esperto giocatore di Arma di Taggia, vincente nel match precedente contro Dominic Thiem.

I due giocatori che sono compagni di nazionale e che hanno una grande stima reciproca si sfideranno per la prima volta in carriera in un incontro che si annuncia tutto da seguire.

Sinner-Fognini: l'orario e dove vederla in tv

L?incontro tra Jannik Sinner e Fabio Fognini che vale l?accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d?Italia è il quarto incontro in programma oggi, mercoledì 11 maggio, sul campo centrale e non inizierà prima delle ore 19.

L?incontro si potrà seguire in diretta tv su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre e 151 di Sky) e Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Sportmediaset.it e Infinity.