Jannik Sinner trionfa all'Atp 250 Montpellier: è il settimo titolo in carriera

Primo trionfo stagionale per Jannik Sinner. Il campione altoatesino oggi, domenica 12 febbraio, ha vinto l'Atp 250 di Montpellier battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy per 7-6, 6-3 in poco più di un'ora e mezza.

"La chiave è stata tenere il servizio. Sono felice del primo set, nel tiebreak lui ha sbagliato qualcosa. Nel secondo set ho avuto meno chance, ma ho continuato a servire bene", ha detto Sinner al termine dell'incontro.

Sinner raggiunge Berrettini a 7 titoli Atp in carriera. Panatta è il primo degli italiani con 10, Fognini ne ha conquistati 9. Da domani lunedì 13 febbraio l'azzurro tornerà numero 14 al mondo.