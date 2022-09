Us Open oggi, il programma delle partite: Berrettini-Murray è il match da non perdere

Un'altra giornata da non perdere agli Us Open 2022. Oggi, venerdì 2 settembre, nel terzo turno Matteo Berrettini sfiderà Andy Murray per un posto agli ottavi di finale.

Il campione romano e l'ex numero 1 al mondo hanno davanti a loro una grande occasione. Dal loro lato del tabellone sono stati eliminati due nomi eccellenti: Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Murray vanta un trionfo agli Us Open nell'edizione 2012, mentre Berrettini ha come miglior risultato la semifinale del 2019. I precedenti sono a favore di Matteo per 2-1, ma le sue vittorie sinora sono arrivate sull'erba.

Sarà un incontro da non perdere che inizierà alle 18.00 ora italiana, aprendo il programma sull'Arthur Ashe.Oggi torneranno in campo per cercare la qualificazione agli ottavi anche il numero 1 al mondo Daniil Medvedev, che affronterà il cinese Yibing Wu, e il norvegese Casper Ruud, che sfiderà lo statunitense Tommy Paul. Nel tabellone femminile occhi puntati su Serena Williams che sfida Ajla Tomljanovic.

Us Open 2022, 2 settembre: i match da non perdere