Sinner-Isner, Wimbledon 2022: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner, è pronto a tornare in campo. Il campione altoatesino oggi, venerdì 1 luglio, sull’erba di Wimbledon nel terzo turno affronta John Isner. Si annuncia un incontro difficile e particolarmente combattuto. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale dove il vincitore dovrà sfidare chi prevarrà tra il tedesco Oscar Otte e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Wimbledon 2022, Sinner-Isner: dove vederla in tv

Si potrà seguire il match Sinner e Isner che non inizierà prima delle 17.00 sul campo 2 in diretta streaming su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio disponibile per tutti i clienti Sky, invece NOW è la piattaforma streaming che consente di avere accesso all’intera programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.