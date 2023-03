Coppe Europee, notte magica per l'Italia: Chieri nella Storia, Scandicci vola in finale

Il cielo è biancoblu sopra Timisoara: la Reale Mutua Fenera Chieri '76 conquista la prima coppa della sua storia superando anche in Romania il CSM Lugoj con il risultato di 0-3 nella finale di ritorno della CEV Challenge Cup.

Le ragazze di coach Bregoli replicano così la partita di andata, vinta sempre in tre set, contro una formazione tutt'altro che arrendevole, come dimostrato nelle prime due frazioni della gara odierna.

Dal 10 maggio 2008, giorno della fondazione, passando per il 13 maggio 2018, giorno della promozione in Serie A1, la storia di Chieri si arricchisce di una nuova data: il 22 marzo 2023, con l'alzata del primo trofeo.

Festa grande anche per le altre italiane impegnata nel mercoledì di Coppa Europee. La Savino Del Bene Scandicci conquista l’accesso alla finale di CEV Cup. Scandicci perde 3-2 (parziali di 25-21; 18-25; 26-24; 23-25; 15-10) contro il THY Instanbul ma in virtù della vittoria per 3-0 nella gara di andata si aggiudica il doppio confronto e vola all'atto conclusivo della competizione.

Gloria anche per la Igor Gorgonzola Novara che liquida con un secco 3-0 25-18, 25-19, 25-21 i parziali, l'Allianz MTV Stuttgart e porta a casa l'accesso alla Semifinale di Champions League Women.

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTI DI FINALE – RITORNO

Igor Gorgonzola Novara-Allianz MTV Stuttgart 3-0 (25-18, 25-19, 25-21) (Andata: 3-1 Novara)

CEV CUP

THY ISTANBUL - Savino Del Bene SCANDICCI 3-2 (25-21, 18-25, 26-24, 23-25, 15-10)

CEV CHALLENGE CUP FINALE – RITORNO