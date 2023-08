Europei volley femminile, oggi Italia-Francia: dove vederla in diretta tv e in streaming

L'Italia è pronta a scendere nuovamente in campo negli Europei 2023 di volley femminile: le Azzurre di coach Davide Mazzanti affronteranno la Francia ai quarti di finale con i favori del pronostico.

Oggi alle 21:15 in un Palazzo Wanny che si preannuncia nuovamente tutto esaurito e con la presenza sugli spalti del presidente del CONI, Giovanni Malagò, le azzurre affronteranno la Francia nella sfida che vale l’accesso alle semifinali del Campionato Europeo Femminile 2023.

Reduce dalla vittoria per 3-0 sulla Spagna negli ottavi, l’Italia si presenta all’ultimo appuntamento europeo in programma a Firenze forte di 6 vittorie nelle 6 gare finora disputate con 18 set vinti e 0 persi (unica formazione dell’intero europeo a non aver ancora perso un set).

Dall’altra parte della rete ci sarà la Francia del CT Rousseaux che arriva a questa sfida dopo aver chiuso la Pool D al secondo posto alle spalle dell’Olanda (4 vittorie e 1 sconfitta) e vinto l’ottavo di finale con la Romania 3-1.

In caso di vittoria Sylla e compagne staccherebbero il pass per la semifinale contro la vincente del quarto in programma a Bruxelles (30 agosto) tra Turchia e Polonia.

Le avversarie e i precedenti

Palleggiatrici: 9. Nina Stojilkovic, 63. Emilie Respaut.

Opposti: 11. Lucille Gicquel, 75. Guewe Diouf.

Schiacciatrici: 1. Helena Cazaute (C), 2. Nawelle Chouikh-Barbez, 88. Amelie Rotar, 91. Halimatou Bah.

Centrali: 4. Christina Bauer, 15. Amandha Marine Sylves, 21. Eva Broklyn Elouga, 23. Leandra Olinga-Andela.

Liberi: 3. Amandine Giardino, 99. Juliette Gelin.

C.T.: Emile Rousseaux

I precedenti Italia-Francia: 38 vittorie, 12 sconfitte, 50 partite disputate

Italia-Francia come vederla in TV e in streaming

La partita delle azzurre valida per i quarti di finale degli Europei di volley femminile, quella contro la Francia, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 21.15 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW