Italia-Polonia oggi preolimpico volley femminile: dove vederla in diretta

Partita decisiva per le ragazze della nazionale femminile di volley. Oggi, domenica 24 settembre, si gioca, a Lodz, Italia-Polonia, l'ultimo incontro del girone del torneo preolimpico. Sarà uno scontro diretto per conquistare, con una vittoria, la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Italia e Polonia, che gioca in casa e avrà tutto il tifo a favore, infatti, hanno entrambe 15 punti.

Chi perderà, salvo una inattesa sconfitta degli USA contro la Germania, dovrà contare sul ranking FIVB che sarà aggiornato al termine della fase preliminare della Nations League 2024 e promuoverà le migliori cinque della classifica che non sono ancora qualificate alle Olimpiadi. A Parigi 2024 ci dovrà essere almeno una squadra per Continente e sarà la miglior piazzata di quella zona ad avere diritto a un pass olimpico.

Italia-Polonia, preolimpico volley femminile: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, domenica 24 settembre, tra Italia e Polonia del torneo preolimpico di volley femminile inizierà alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.