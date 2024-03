Superlega all'ultimo atto, Serie A1 al rush finale: come seguirli in tv e in streaming

Scendono in campo il Campionato di Serie A1 Tigotà e la SuperLega Credem Banca per il primo weekend di marzo che si profila super emozionante. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster (Vb.tv.)

Domenica 3 marzo, ultima giornata di ritorno per la SuperLega Credem Banca: sei avvincenti match in contemporanea alle 18, tranne uno che avrà inizio alle 17:30, per concludere in bellezza la Regular Season 2023/2024.

Da non perdere la partita tra Sir Susa Vim Perugia che giocherà in casa dell’avversaria Allianz Milano, squadra che potrebbe ancora raggiungere il quarto posto in classifica. Separate da solamente un punto, un altro match degno di nota quello tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, in esclusiva live e on-demand su VBTV.

Weekend ricco di emozioni anche per il Campionato di Serie A1 Tigotà. Sabato 2 marzo, occhi puntati sulla partita tra Volley Bergamo 1991 contro Wash4Green Pinerolo, e da non perdere anche l'incontro in esclusiva live e on-demand su VBTV tra TrasportiPesanti Casalmaggiore e Prosecco Doc Imoco Conegliano, con quest'ultima squadra che guida la classifica e finora non ha subito sconfitte nella stagione.

Domenica le squadre scenderanno in campo eccezionalmente alle ore 12:00 e terranno gli appassionati di pallavolo incollati agli schermi fino alle ore 19:30. In particolare, segnaliamo il match tra Honda Olivero S.Bernardo Cuneo contro Uyba Volley Busto Arsizio, con entrambe le squadre determinate a guadagnare punti cruciali per la classifica.

IL PROGRAMMA DELLA SUPERLEGA CREDEM BANCA

Domenica 3 marzo Mint Vero Volley Monza - Cisterna Volley

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 17.30 Telecronaca:

— Allianz Milano - Sir Susa Vim Perugia

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 18.00 Telecronaca: In esclusiva su VBTV — Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena In diretta dal Pala Banca Sport di Piacenza ore 18.00 Telecronaca: In esclusiva su VBTV

—

Rana Verona - Cucine Lube Civitanova

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 18.00

Telecronaca:

In esclusiva su VBTV

—

Itas Trentino - Pallavolo Padova

In diretta da il T Quotidiano Arena di Trento

ore 18.00

Telecronaca:

In esclusiva su VBTV

—

Farmitalia Catania - Gioiella Prisma Taranto

In diretta dal Pala Catania di Catania

ore 18.00

Telecronaca:

In esclusiva su VBTV

IL PROGRAMMA DELLA SERIE A1 TIGOTA'