Volley, Europei femminili: convocate e calendario dell'Italia

Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato 14 azzurre in vista degli Europei femminili di pallavolo in programma tra Italia, Estonia, Germania e Belgio da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre. Le nostre ragazze, inserite all’interno della Pool B insieme a Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina e Croazia, disputeranno la fase a gironi tra Verona, Monza e Torino. Il raduno dell'Italia è pianificato per domenica 13 agosto a Verona, preludio dell'esordio contro la Romania due giorni più tardi. Tra le atlete selezionate figura anche il nome di Ekaterina Antropova. Quest’ultima, in caso di mancata conclusione dell’iter per l’ottenimento della cittadinanza italiana nei tempi utili per l’inserimento in lista, sarà sostituita prima dell’avvio della manifestazione continentale.

“La prima cosa che avevo in mente era alimentare l’equilibrio trovato in Nations League – ha dichiarato Davide Mazzanti –. La scelta di queste 14 è figlia di questa volontà, rafforzata dalla crescita importante mostrata dalle ragazze. Ci tengo a sottolineare che non faremo molti esperimenti ed in generale il modo in cui inizieremo a Verona sarà il modo con cui giocheremo l’Europeo. È vero che l’aver comunicato solo ora i nomi abbia potuto generare un po’ di tensione, ma credo che si sia anche creato un effetto positivo che ci ha consentito di lavorare bene, con attenzione e in un bel clima”, ha concluso il commissario tecnico azzurro. (agc)

Italia, le convocate

PALLEGGIATRICI – Alessia Orro e Francesca Bosio

SCHIACCIATRICI – Myriam Sylla, Elena Pietrini, Loveth Omoruyi e Alice Degradi

OPPOSTI – Sylvia Nwakalor, Paola Egonu e Ekaterina Antropova

CENTRALI – Marina Lubian, Anna Danesi e Federica Squarcini

LIBERI – Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale

Italia, il calendario della fase a gironi

Martedì 15 agosto – Italia-Romania (ore 20, Arena di Verona)

Venerdì 18 agosto – Italia-Svizzera (ore 21, l’Arena di Monza)

Sabato 19 agosto – Italia-Bulgaria (ore 21, Arena di Monza)

Martedì 22 agosto – Italia-Bosnia ed Erzegovina (ore 21, PalaRuffini di Torino)

Mercoledì 23 agosto – Italia-Croazia (ore 21, PalaRuffini di Torino)