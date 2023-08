Volley femminile, al via gli Europei con il ritorno di Egonu e la neo azzurra Antropova

Sarà la suggestiva cornice dell'Arena di Verona ad ospitare la partita inaugurale tra Italia e Romania, il giorno di Ferragosto, alle ore 20 della 33esima edizione del Campionato europeo di volley femminile.

La Nazionale italiana, detentrice del titolo continentale, aveva vinto anche nel 2007 e 2009, può contare sul ritorno in maglia azzurra dell'opposto Paola Egonu e sull'innesto della sua collega di ruolo Ekaterina Antropova che solo pochi giorni fa ha ottenuto la cittadinanza italiana.

L'Arena di Verona torna dopo oltre 35 anni ad ospitare una partita di volley: l'ultima volta accadde il 23 maggio del 1988 tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Le azzurre disputeranno la fase a gironi in Italia, poi dipendera' dal piazzamento.

I palazzetti della fase finale sono il 'Palais 12' di Bruxelles (dove si giocheranno semifinali e finali) ed il 'PalaWanny' di Firenze (ottavi e quarti). La kermesse continentale in rosa, al via 24 nazioni, si disputera' anche a Tallinn in Estonia e a Dusseldorf in Germania.

Capitan Myriam Sylla e compagne giocheranno nel girone B. Dopo il debutto contro la Romania, le azzurre si trasferiranno all'Arena di Monza per due match, venerdì 18 agosto alle ore 21 contro la Svizzera e sabato 19 agosto sempre alle 21 contro la Bulgaria.

La prima fase dell'Italvolley femminile proseguira' al PalaRuffini di Torino per le sfide contro la Bosnia&Erzegovina (martedì 22 alle ore 21) e Croazia (mercoledì 23 alle 21).

Nelle ultime due edizioni Italia, Turchia e Serbia sono le tre nazioni salite sul podio.

"Non vedo l'ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l'Italia", ha detto Ekaterina Antropova poco dopo aver giurato fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica italiana presso il Comune di Scandicci. Ekaterina è stata cittadina russa ed è nata in Islanda.

Il commissario tecnico Mazzanti ha convocato le palleggiatrici Alessia Orro e Francesca Bosio, le schiacciatrici Myriam Sylla, Elena Pietrini, Loveth Omoruyi e Alice Degradi, gli opposti Sylvia Nwakalor, Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, i centrali Marina Lubian, Anna Danesi e Federica Squarcini e i liberi Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.