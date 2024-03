Volley, weekend decisivo per la Serie A1 e la SuperLega: come seguirlo in tv e streaming

Si prospetta un weekend decisivo per il Campionato di Serie A1 Tigotà e per la quarta gara dei Quarti di Finale Playoff di SuperLega Credem Banca. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati. (Vb.tv.)

Grandi aspettative per la 13ª e ultima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 Tigotà, che sarà cruciale per il posizionamento di molte delle squadre in gara. Prosecco Doc Imoco Conegliano resta la grande imbattuta di questa stagione e si prepara a sfidare Uyba Volley Busto Arsizio, lottando per mantenere il record e portare a casa anche la 26° vittoria.



Resta invece aperta la battaglia per il secondo posto tra Allianz Vero Volley Milano (fresca di una storica qualificazione in finale di Champions) che affronterà domenica Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Savino Del Bene Scandicci che a Treviglio dovrà battere Volley Bergamo 1991 che combatte invece per la salvezza.



Entrambi i match verranno trasmessi in esclusiva live e on-demand su VBTV. Ancora incerto invece l’accesso ai Playoff di Aeroitalia Smi Roma che affronterà proprio nella Capitale Igor Gorgonzola Novara.

Il fine settimana dei Quarti di Finale dei PlayOff della SuperLega Credem Banca si prospetta ricco di incontri che faranno emozionare i tifosi. Dopo la vittoria lo scorso weekend di Cucine Lube Civitanova contro Mint Vero Volley Monza, le due squadre si sfideranno di nuovo domenica in un incontro che si preannuncia pieno di sorprese, dopo la scossa del gruppo di Civitanova che però potrebbe arrivare provato dalle fatiche europee.

Il match è in esclusiva live e on-demand su VBTV. Sempre nella giornata di domenica, alle 20.30, l’incontro tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza, che decreterà lo sfidante della Sir Susa Vim Perugia per la corsa allo Scudetto 2024 e il titolo di Campione d'Italia.

IL CALENDARIO DELLA SUPERLEGA

Domenica 24 marzo Mint Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova

In diretta da Opiquad Arena di Monza ore 18.00 Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue In esclusiva su VBTV — Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta da Allianz Cloud di Milano ore 20.30 Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni In esclusiva su VBTV

IL CALENDARIO DELLA SERIE A1 FEMMINILE