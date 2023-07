Perde casa e lavoro, finisce per strada: un post su Facebook gli salva la vita

Dopo l'appello sui social è scattata una gara di solidarietà. E stavolta la storia è davvero a lieto fine. "Dopo quel giorno, dopo aver scritto la mia storia su Facebook, dopo mille chiamate e mille messaggi di persone gentili e con un cuore enorme, dopo tante offerte di lavoro, anche all'estero, aver trovato un tetto e un lavoro nella mia città è un'emozione indescrivibile. Vi ringrazio per tutto ciò, per tutto quello che mi avete dato, anche una semplice parola". Sono le parole di Alessio Vivaldini su Facebook. Operaio di 39 anni di Mantova, dopo aver perso la casa e il lavoro è stato costretto a vivere in strada per più di un mese.

È riuscito ad andare avanti grazie al supporto della Caritas e di qualche amico ed ex collega: ha dormito e vissuto al parco e vicino a una chiesa. Finché non ha pubblicato su Facebook una richiesta di aiuto. "Purtroppo da 4 settimane ho perso casa e lavoro, adesso dormo per strada - aveva scritto il 26 luglio scorso su Facebook -. Chiedo un aiuto a qualcuno, anche con qualche lavoretto, per prendere anche una piccola mancetta, insomma per guadagnarmi la giornata da persona onesta e per avere un pochino di dignità, per non andare in giro a chiedere l'elemosina". Il post è diventato virale: più di 5mila like e altrettante condivisioni, un migliaio di commenti.

In meno di 48 ore una proposta concreta è arrivata: una onlus di Mantova gli ha offerto non solo un lavoro, ma anche un alloggio. "Grazie a tutti per l'interessamento e l'impegno a contattarmi - ha scritto Vivaldini venerdì mattina -. Ho trovato un alloggio, da lunedì si comincia a lavorare".

