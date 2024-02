"Cercasi donatore di midollo": l'appello per Riccardo, 17enne affetto da una rara malattia

"Servono urgentemente donatori e donatrici di midollo osseo per salvare Riccardo". Questo, in sintesi, l'appello lanciato sui social Liceo Scientifico e Classico Statale "G. Peano - S. Pellico" di Cuneo: l'obiettivo è rintracciare una persona in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in grado di poter aiutare lo studente 17enne. Il giovane, dopo aver frequentato per pochi giorni le lezioni, adesso si trova ricoverato in isolamento all'ospedale Regina Margherita di Torino a causa di un mielodisplasia, una rara malattia del sangue causata dal danneggiamento di una delle cellule staminali presenti all'interno del midollo osseo.

Il liceo ha pubblicato l'appello su Facebook, raccontando la vicenda del giovane: "Riccardo ha 17 anni e fino a qualche giorno fa ha frequentato il liceo classico di Cuneo. Poi ha cominciato a stare poco bene e a sentire un forte senso di stanchezza. Fin dai primi accertamenti la diagnosi è sembrata seria, per diventare ben presto un'atroce verità: mielodisplasia, ovvero una forma di leucemia che ha comportato l’immediato ricovero in isolamento presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. Accudito dall’équipe medica del reparto di oncoematologia e con la costante presenza dei suoi genitori, Riccardo sta affrontando con grande coraggio questo momento. Ma dovrà esser sottoposto a trapianto di cellule staminali ematopoietiche e per questo ha bisogno di un donatore".

"In accordo con lui e con chi gli è vicino - conclude il post - la sua scuola rivolge un appello a tutti coloro che possono dare una mano perché si trovi presto un donatore di midollo osseo compatibile. Servono persone in buona salute e di età compresa tra i 18 e 35 anni, disponibili a intraprendere il percorso per la tipizzazione e l’iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo. Chiediamo di diffondere questo messaggio, per il nostro allievo Riccardo e per tutti quelli che come lui sono in attesa di trapianto e di poter vincere la malattia". L'appello social è stato poi rilanciato anche dall'Università degli studi di Torino.