Smette di tagliarsi baffi e sopracciglia: "Non mi sento meno femminile"

Ha rifiutato di conformarsi alle norme sociali imposte dall'ambiente in cui è cresciuta e così non ha più fatto i baffi e curato le sopracciglia. La storia arriva dalla Danimarca, con protagonista Eldina Jaganjac, 31 anni, di Copenhagan. Secondo il suo racconto la scelta l'avrebbe aiutata a "eliminare" potenziali partner "conservatori". Non sono mancati, come spesso accade, commenti crudeli sul suo aspetto ma la scelta è sua ed Eldina lo rivendica: "Non mi sento meno femminile".

La storia di Eldina che ha smesso di togliersi baffi e sopracciglia

Come riporta il tabloid britannico Daily Mail Eldina ha raccontato che alcuni uomini, specie tra gli adolescenti, guardano le sue sopracciglia come fossero una "terza testa". Tuttavia, nel complesso ora riceve più attenzioni positive rispetto a quando non si radeva. Eldina ha raccontato di essere cresciuta in una piccola città dove ci si aspettava che tutti si adattassero. Crescendo, ha detto di essersi sentirsi frustrata dalle aspettative sull'aspetto fisico delle donne e come lo debbano mantenere, specie rispetto agli uomini.

"Prima di lasciare crescere il mio monociglio sentivo che c'erano opzioni estremamente limitate su come avrebbero dovuto apparire le donne. Rispetto agli uomini tutti si aspettano che spendiamo molto più tempo e denaro per il nostro aspetto solo per essere considerate visivamente accettabili nella società, soprattutto quando ci troviamo negli spazi pubblici. Se un uomo non si rade e non si depila le sopracciglia, nessuno se ne accorge o commenta", ha detto Eldina Jaganjac.

Così nel marzo 2020 Eldina preso la decisione: basta strappi alle sopracciglia e niente più ceretta al baffo. "Ora, ho scelto di concentrarmi sui compiti e sugli obbiettivi che devo portare a termine e meno su come appaio mentre li svolgo e se piaccio alle persone, perché probabilmente non le rivedrò mai più. Non mi interessa cosa pensa la gente. Non voglio che diventi una cosa così importante ma è una scelta personale che ognuno può fare da solo, e vorrei che alle persone non importi, non importa come una donna sceglie di apparire".

E c'è un altro risvolto positivo, il suo nuovo aspetto le permette di fare una "scrematura" alla fonte: "Se non altro, ricevo un'attenzione più positiva e riesco a eliminare le persone più conservatrici fin dall'inizio. Penso che dobbiamo porci la domanda: perché noi, come società, riteniamo così importante che le donne si tolgano i peli dal corpo? Penso debba essere irrilevante: ci sono tante altre cose più importanti su cui concentrarsi", ha detto.