La canzone di Janet Jackson che manda in crash i computer

Esiste una canzone in grado di mandare in tilt un computer? A quanto pare sì, e si tratterebbe di "Rythm Nation", hit del 1989 di Janet Jackson, sorella del compianto Michael.

A quanto pare il video musicale della canzone ha mandato in crash molti dei pc sui quali è stato visualizzato: a confermarlo, come scrive Sky News, anche la Microsoft. In un post del suo blog, il principale ingegnere del software dell'azienda, Raymond Chen, ha reso noto che un collega ha gli ha raccontato una storia decisamente strana risalente ai tempi in cui curava il supporto per Windows XP.

Insomma, si è scoperto che visualizzare il video di "Rythm Nation" di Janet Jackson avrebbe mandato in crash alcuni modelli di laptop. E non solo: la scoperta più bizzarra è stata che anche solo schiacciare il pulsante "play" su un computer facendo partire quel video, avrebbe avuto il potere di mandare in tilt altri laptop nelle vicinanze.

Ma come mai? Questione di frequenze audio che disturbavano gli hard disk di alcuni computer: in pratica, come l'acuto di un soprano in grado di mandare in frantumi un vetro. E il "tallone d'Achille" di alcuni laptop risalenti al 2005 circa era proprio una delle frequenze di "Rythm Nation".

Un problema serio di vulnerabilità dei sistemi di allora, perché, a saperlo, un hacker avrebbe sicuramente potuto approfittarne per mandare in crash diversi computer.

Fortunatamente, spiega Chen, i computer di oggi non presentano più questi problemi e sono in grado di filtrare anche le frequenze audio per loro più 'fastidiose'.