In arresto cardiaco sull'aereo: un medico gli salva la vita

Senza saperlo si è imbarcato sullo stesso volo con chi poi gli avrebbe salvato la vita. Un passeggero di un aereo in viaggio da Catania a Milano Malpensa ha accusato un malore andando in arresto cardiaco ma Innocenzo Infantino, giovane medico originario di Grotte, in provincia di Agrigento, ma trapiantato a Varese per motivi di lavoro, si è reso protagonista di un provvidenziale intervento di pronto soccorso, decisivo.

Il malore e l'intervento sul volo Catania-Milano Malpensa

Un uomo ha perso i sensi a 20 minuti dall'atterraggio. A raccontare il fatto è stato lo stesso medico con un post su Facebook: "Controllo il polso - scrive Innocenzo Infantino su Facebook - e noto assenza di battito. Metto due dita sulla carotide ma niente. Controllo anche se l'uomo ha qualche riflesso. Nulla da fare: è andato in arresto cardiaco. Così inizio a fare la manovra cardio-polmonare. Via con le prime 30 compressioni. Controllo, ancora niente. Altre 30. Niente. Altre 30. Niente. Chiedo subito allo steward di prendere il defibrillatore. Metto gli elettrodi per avviare la prima scarica. Ricontrolliamo e finalmente il cuore riprende a battere. Mentre il personale prepara l'atterraggio, lo steward chiama i soccorsi. Io rimango per terra insieme al paziente".

Poi l'atterraggio: "Finalmente atterriamo: anestesista e infermieri prendono in consegna il passeggero. Poi ricevo la telefonata della moglie che mi ringrazia per il soccorso prestato. Mi ha informato che il marito è in osservazione in ospedale, ma fuori pericolo. Ringrazio il Signore per avermi dato lucidità e freddezza in quei 20 minuti interminabili della mia vita".