Addio all'uomo che viveva dentro un "polmone d'acciaio"

Era conosciuto come "l'uomo dal polmone d'acciaio", Paul Alexander, morto a 78 anni dopo essere sopravvissuto alla poliomelite da bambino. La sua storia ha fatto il giro del mondo e il suo profilo su TikTok - Paul "Polio" Alexander - è diventato popolare nel tempo grazie ai suoi video che mostravano la vita dentro un polmone di acciaio. Per 70 anni il macchinario lo ha tenuto in vita: "Sono morto quasi mille volte", disse in un'intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, riferendosi ai malfunzionamenti improvvisi della macchina. Dopo la polio, il covid gli è stato fatale.

La storia di Paul "Polio" Alexander, l'uomo dal polmone di acciaio

A 6 anni Paul Alexander fu infettato dal virus della poliomelite, che causa la paralisi infantile. All'epoca non esisteva un vaccino, era il 1952 e la malattia si diffondeva rapidamente negli Stati Uniti. Dopo l'infezione, sono andate in paralisi braccia, gambe e anche il suo diaframma, il muscolo respiratorio più importante del corpo umano.

Così, Alexander ha vissuto giorno e notte sdraiato dentro un polmone d'acciaio, un colosso da 300 chili, con la testa appoggiata su un tavolino. Durante una vita complicata e legata al macchinario ha studiato legge e ha lavorato come avvocato. Lo chiamava la sua "vecchia signora", il cilindro d’acciaio degli anni '30 in cui ha vissuto. Il polmone di acciaio è sigillato ermeticamente, solo in alto c'è un foro abbastanza grande da far passare la testa. Il resto del corpo, dal collo ai piedi, è rivestito di metallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Paul Alexander aveva anche un profilo parecchio seguito su TikTok (ironlungman) in cui faceva vedere come vivere dentro una macchina di acciaio che ti fa respirare. Da lì si poteva accedere al profilo su Gofundme, per ricevere donazioni necessarie all'assistenza sanitaria e alla manutenzione del polmone di acciaio. Nella pagina, un messaggio del fratello, Philip: "Sono così grato a tutti coloro che hanno donato alla raccolta fondi di mio fratello. Gli ha permesso di vivere i suoi ultimi anni senza stress. Pagherà anche il suo funerale in questo momento difficile. È davvero incredibile leggere tutti i commenti e sapere che così tante persone sono state ispirate da Paul. Sono così grato. Paul, ci mancherai ma sarai sempre ricordato. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi".

L'11 marzo 2024 il covid lo ha portato via all'età di 78 anni.