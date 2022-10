"La ragazza che mi piace è sparita dopo aver scoperto il nome del mio cane"

Come capire se abbiamo finalmente trovato l'anima gemella? C'è chi risponderebbe a questa domanda dicendo di fare attenzione al nome del cane del potenziale partner.

Questo è successo a un uomo dopo che la ragazza che gli piace si è improvvisamente volatilizzata dopo aver scoperto il nome del suo amico a quattro zampe. Lui si è sfogato su Reddit scoraggiato, dicendo che non troverà mai il vero amore e chiedendo consiglio agli utenti del web.

Insomma, dopo aver finalmente avuto il coraggio di chiedere un appuntamento alla ragazza che gli piace, i due sono usciti insieme e poi si sono diretti a casa di lui: pensava davvero di avercela fatta, ma le cose sono cambiate dopo aver visto il suo cane.

"Lei sembrava positivamente colpita dal mio cane, abbiamo iniziato a parlare di lui e quando le ho detto che si chiamava David è sembrata davvero molto colpita e delusa, ma non ha detto niente". Poi però i due si sono salutati e lei è da tre giorni che non risponde al telefono: "Ho combinato un guaio? Devo dare un altro nome al mio cane? L'ho chiamato come mio padre, mi sembrava una cosa molto dolce da fare, ma lei probabilmente ha pensato che sia un nome stupido per un cane".

Gli utenti di Reddit gli hanno risposto con la loro opinione: "Forse David è il nome del suo ex", "Se davvero ti ha scaricato solo perché non le piace il nome del tuo cane, sei sicuro di volerci avere ancora a che fare?", "Non è una bella persona se ti ha mollato solo per il nome del cane".