Serhiy Zhadan, il poeta-attivista che si arruola con la Guardia nazionale ucraina

Dalle luci della ribalta alla prima linea per difendere l'Ucraina dall'invasione russa. Lo scrittore e musicista Serhiy Zhadan ha annunciato di volersi unire alla brigata "Charter" della Guardia nazionale ucraina. L'annuncio è arrivato in diretta tv.

Zhadan è un artista. È uno scrittore e frontman della band ska di Kharkiv Zhadan and The Dogs. È anche un attivista politico e un volontario umanitario. Ha vinto il Premio per la Pace 2022 del Commercio del Libro Tedesco, dal 2014 Zhadan ha scritto numerosi romanzi, poesie e saggi riflettendo sui temi legati alla guerra.

Zhadan ha condiviso i suoi piani di arruolamento durante una discussione in live streaming con i giornalisti nella foresta di Serebrianka. "Mi sembra che oggi non ci siano scrittori o non scrittori, musicisti o non musicisti: ci sono cittadini ucraini che si sentono responsabili per il loro Paese L'esercito, in linea di principio, eguaglia tutti", le sue parole.

Zhadan ha già lavorato come volontario, aiutando a fornire gli aiuti all'esercito ucraino. Nel 2004 ha allestito una tendopoli a Kharkiv durante la "rivoluzione arancione", una protesta che denunciava la corruzione e l'ingerenza russa nelle elezioni presidenziali ucraine. Durante la rivoluzione Maidan – che nel 2014 scacciò Viktor Yanukovich, un presidente autoritario sostenuto dal Cremlino – fu uno dei leader della rivolta.