Difende una donna dalle botte del compagno e viene picchiato: "Ho fatto la cosa giusta"

"Ho avuto più paura per lei che per la mia incolumità. La vedevo disperata, che incassava pugni e schiaffi, come potevo restare inerme davanti a quanto stava accadendo? Mi spiace solo che quanto ho fatto sia visto come straordinario, dovrebbe essere normale invece intervenire". A parlare, raggiunto dall'Ansa, è Vito Carrassi, il 36enne capotreno delle Ferrovie Sud Est che giovedì scorso ha difeso una ragazza, picchiata con calci e pugni dal suo compagno. Il pestaggio è andato in scena in una stazione del quartiere Japigia, a Bari.

Dopo essersi accorto delle violenze subite dalla ragazza, il capotreno ha chiamato la polizia e ha tentato di riportare alla calma l'aggressore. Ma per tutta risposta è stato a sua volta picchiato. Non per questo però si è pentito di essersi messo in mezzo. "Non ci ho pensato su due volte" ha raccontato il 36enne. "Ho chiamato il 112 e mentre parlavo con le forze dell'ordine mi sono avvicinato, con lui che le stava dando dei pugni con una violenza e una forza paurosi. Ho provato a calmare l'uomo, a dirgli di fermarsi ma lui mi ha sferrato un gancio all'altezza della tempia che mi ha fatto saltare dalla mano il cellulare. È stato allora che mi ha colpito in testa".

Per le botte Carrassi ha ricevuto 12 giorni di prognosi, lui però vuole tornare subito al lavoro. Non si sente un eroe e ammette di avere un po' di timore di incontrare di nuovo l'aggressore - un uomo di 30 anni, poi denunciato - ma "so di aver fatto la cosa giusta. E vorrei che anche gli altri facessero come ho fatto io, che intervenissero quando una donna o in generale una persona, subisce violenza". Il suo gesto è stato raccontato dal Tg1 e oggi Vito ha ricevuto anche i complimenti della premier Giorgia Meloni: "A Vito - ha scritto Meloni sui suoi canali social -, la nostra profonda gratitudine per il coraggio e per non essersi voltato dall'altra parte".

