Amazon eero Pro 6E ed eero 6+: metti il turbo al tuo WiFi

Amazon presenta i nuovi sistemi WiFi mesh eero Pro 6E ed eero 6+.

Il WiFi mesh è una rete ?a maglie? formata da una serie di dispositivi da posizionare nelle varie stanze della nostra abitazione, che dialogano fra loro ed in grado di propagare il segnale WiFi in tutti gli ambienti grazie ad un?architettura distribuita. Rispetto ai Range Extender, in un sistema mesh tutti i nodi della rete WiFi hanno prestazioni simili a quelle del router principale. La connessione resta sempre forte, stabile e fluida ovunque ci si trovi all?interno dell?abitazione e non ci sono disconnessioni anche muovendosi da una stanza all?altra.

eero Pro 6E

eero Pro 6E è il primo sistema WiFi mesh dell?azienda abilitato al WiFi 6E, con connessione tri-band. E? in grado di supportare oltre 100 dispositivi contemporaneamente e velocità fino a 2,3 Gbps (un gigabit cablato e 1,3 Gbps in wireless). Con una porta Ethernet da 2,5 GbE e una da 1,0 GbE su ogni dispositivo, eero Pro 6E può supportare piani internet multigigabit.

La confezione singola di eero Pro 6E copre fino a 190 metri quadrati, la confezione da due copre fino a 370 metri quadrati, mentre la confezione da tre arriva fino a 560 metri quadrati.

eero 6+

eero 6+ è ideale per i piani Internet fino ad un gigabit e offre una copertura per oltre 75 dispositivi contemporaneamente. Ogni dispositivo ha 2 porte da 1,0 GbE per la connessione gigabit via cavo e fornisce anche l'accesso al canale radio a 160 MHz per una connessione wireless più veloce rispetto alle precedenti offerte eero con dual-band. Un singolo eero 6+ copre fino a 140 metri quadrati; un 2-pack copre fino a 280 metri quadrati; un 3-pack arriva fino a 420 metri quadrati.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi della serie eero 6

Installazione semplice e veloce: l'installazione del nuovo eero richiede pochi minuti grazie alle istruzioni in-app. Basta collegare il router eero al modem, per poi accedere all?app.

Retrocompatibilità: i dispositivi della serie eero 6 sono retrocompatibili con i prodotti eero di generazione precedente. È inoltre possibile scambiare il router eero esistente con un router eero più recente senza eliminare la rete esistente.

Tecnologia TrueMesh: tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia di rete eero TrueMesh brevettata per instradare in modo intelligente il traffico di rete per ridurre la congestione, il buffering e la perdita di connessione, in modo da poter trasmettere in streaming contenuti in 4K, giocare ed effettuare videochiamate con facilità.

Semplicità di gestione della Rete: è possibile utilizzare l'app eero per gestire la rete, mettere in pausa internet, condividere la rete con amici o ospiti e altro ancora.

Installazione senza problemi: grazie alla configurazione Amazon Frustration Free Setup, dopo aver collegato il proprio account eero con l?account Amazon, i dispositivi abilitati si collegano istantaneamente alla rete e rimangono connessi anche se viene cambiato il nome della rete o la password.

Casa Intelligente, facile da gestire: dotati di un hub Zigbee integrato per la Casa Intelligente, tutti i dispositivi della serie eero 6 possono collegare i dispositivi della Casa Intelligente compatibili sulla rete; non è necessario, quindi, un hub Zigbee separato. I dispositivi eero 6 possono anche collegare i nuovi dispositivi Thread fornendo l'interoperabilità con i prodotti certificati Matter.

WiFi sicuro e protetto: eero lavora costantemente per mantenere la rete sicura e protetta. Gli aggiornamenti software continui forniscono le ultime patch di sicurezza, correzioni di bug e aggiornamenti delle funzionalità.

Assistenza clienti gratuita: gli esperti di eero sono pronti ad aiutare i clienti per telefono o via e-mail sette giorni alla settimana.

Prezzi e disponibilità

I dispositivi della serie eero 6 sono disponibili su Amazon:

- eero Pro 6E è disponibile a 359 euro (confezione singola) e 839 euro (confezione da tre).

- eero 6+ è disponibile a 149 euro (confezione singola) e 329 euro (confezione da tre).



Inoltre, i sistemi eero precedenti sono acquistabili ad un prezzo inferiore:

- eero Pro 6 è ora disponibile a 229 euro (confezione singola) e 599 euro (confezione da tre).

- eero 6 è ora disponibile a 119 euro (confezione singola) e 259 euro (confezione da tre).